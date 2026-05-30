Sabato 30 maggio si è svolta la Sprint Race del GP d’Italia 2026, sulla distanza di 11 giri all’Autodromo del Mugello. Raul Fernandez ha concluso primo, seguito da altri piloti in un arrivo molto ravvicinato. Tra i primi, anche un pilota in terza posizione e un altro in quarta, rispettivamente davanti a un altro concorrente. La gara ha confermato la tradizione del fine settimana di gare brevi e intense.

Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 30 maggio il fine settimana del GP d’Italia, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla distanza degli 11 giri dell’ Autodromo Internazionale del Mugello, valida per la settima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dell’iberico Raul Fernandez con la sua Aprilia, davanti al connazionale Jorge Martin, secondo sempre su Aprilia, e Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati. Resta ai piedi del podio Marco Bezzecchi, quarto ancora con l’Aprilia. Seguono poi tre Ducati: quinto lo spagnolo Marc Marquez, davanti all’alto iberico Fermin Aldeguer, infine è settimo l’italiano Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Italia 2026: vince Raul Fernandez. Terzo Di Giannantonio davanti a Bezzecchi

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MotoGP, GP Usa: la partenza della Sprint e l'incidente tra Marquez e Di Giannantonio

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