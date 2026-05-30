Durante le qualifiche del Mugello, Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position con il miglior tempo di 1:43, stabilendo anche un nuovo record della pista. La tripletta di Aprilia si completa con Raul Fernandez e Martin, che hanno rispettivamente concluso in seconda e terza posizione. La sessione ha visto i piloti della casa italiana dominare le qualifiche, con Bezzecchi davanti a tutti.

Tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo (e il nuovo record della pista in 1:43.921) davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. 7° Di Giannantonio, 9° Morbidelli e 10° Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domenica alle 14 la gara lunga. Vasco Rossi accende i social: a maggio 7 milioni di interazioni. A Rimini stasera la data zero del tour New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mugello, Bezzecchi in pole davanti a Raul Fernandez e Martin

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Marco #Bezzecchi conquista la pole position al #Mugello facendo segnare il nuovo record della pista. Il riminese scatterà dalla prima casella sia nella #SprintRace in programma oggi pomeriggio sia nel Gran Premio di domani. Alle sue spalle un'altra #Apr x.com

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