Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello. La gara si è conclusa con Fernandez che ha ottenuto la vittoria, segnando un risultato significativo. Dopo la corsa, ha dichiarato che il successo rappresenta un traguardo importante per vari motivi. Tuttavia, ha anche affermato che il proprio futuro nel campionato è incerto.

Raul Fernandez si è preso la scena nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2026 al Mugello, firmando una vittoria che va oltre il semplice risultato sportivo. Lo spagnolo del team Trackhouse Aprilia ha costruito il successo attraverso una scelta tecnica rivelatasi decisiva e una gestione impeccabile della gara, precedendo al traguardo Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Il punto di svolta è arrivato ancora prima dello spegnimento dei semafori. Fernandez e Martin hanno infatti scommesso sulla gomma media posteriore, una soluzione differente rispetto a quella scelta da diversi rivali e che si è rivelata vincente con il passare dei giri. Mentre altri hanno accusato un progressivo calo di rendimento, i due piloti Aprilia sono riusciti a mantenere un ritmo costante, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte della Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Raul Fernandez: “Una vittoria importante per tante ragioni. Il mio futuro è in bilico”

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