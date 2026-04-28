MotoGP Aprilia e Ducati si sfidano | tante novità nei test a Jerez snodo importante per la stagione e il futuro

Durante i test MotoGP a Jerez de la Frontera, Aprilia e Ducati hanno presentato numerose novità tecniche. La giornata ha visto le due case concentrarsi su prove e valutazioni che potrebbero influenzare lo sviluppo della stagione. Si tratta di un momento cruciale per la preparazione delle squadre in vista delle gare ufficiali, con molte nuove componenti messe alla prova sui circuiti spagnoli.

La giornata di test MotoGP a Jerez de la Frontera ha offerto un quadro estremamente ricco e significativo, configurandosi come uno snodo tecnico importante. Il lavoro svolto dai team è stato trasversale e profondamente orientato allo sviluppo, con un’intensità che ha riguardato in egual misura aerodinamica, ciclistica ed elettronica, oltre a fornire prime indicazioni sulle strategie in vista del cambio regolamentare del 2027. Sul piano prestazionale, il riferimento è stato nettamente appannaggio dell’Aprilia, capace di monopolizzare le prime posizioni e di confermare la competitività della RS-GP anche in configurazione evolutiva. Il dato più...🔗 Leggi su Oasport.it

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