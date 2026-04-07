Juventus-Genoa vittoria importante ma tante incertezze | Jonathan David non trova equilibrio

La partita tra Juventus e Genoa si è conclusa con una vittoria di 2-0 per i bianconeri, che raggiungono il Como di Fabregas a un punto di distanza, dopo il pareggio dell’Udinese contro il Como stesso. La squadra di casa ha mostrato segnali di crescita, anche se molte zone della propria prestazione restano da migliorare. Tra le note della serata, l’assenza di equilibrio di Jonathan David, che non ha ancora trovato la sua collocazione ideale in campo.

La Juventus vince contro il Genoa per 2-0, portandosi così a -1 dal Como di Fabregas, il quale pareggia con l’ Udinese. Tante le occasioni create da entrambe le squadre nella partita, miracoloso il doppio intervento di Di Gregorio – subentrato a Perin, uscito per un lieve fastidio al polpaccio – prima sul rigore di Aaron Martin e poi sul tiro, sempre del numero tre rossoblu. Ottima prestazione di Bremer, decisivo nel gol del vantaggio e in molte chiusure difensive. Chiude Mckennie con il gol del 2-0. Una discreta partita per Jonathan David, il quale però non trova la finalità sotto porta, continuando a non convincere Mister Spalletti. David non trova la porta: il lato scuro di Juventus-Genoa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Juventus, Marsiglia e Lille interessati a Jonathan David per l’estateJuventus, Jonathan David verso l’addio: possibile ritorno a Lille Il futuro di Jonathan David alla Juventus sembra sempre più lontano dalla... Juventus, sirene estere per Jonathan David: può lasciare in estateIl canadese ormai è ai saluti Come riportato da Nico Schira, Jonathan David è sulla lista dei desideri di diversi club tra Ligue 1 e Premier League. Temi più discussi: Serie A | Juventus-Genoa | Le interviste - Juventus Football Club; Juventus-Genoa Remix; Juve-Genoa, ballottaggio Boga-David; La Juventus riparte forte: 2-0 al Genoa e tre punti pesantissimi allo Stadium. Juventus-Genoa 2-0: decidono Bremer e McKennieDiretta Juventus-Genoa di Lunedì 6 aprile 2026: i bianconeri dominano il primo tempo, nella ripresa i rossoblù sprecano l'occasione di riaprire il match ... calciomagazine.net Juventus, Di Gregorio si riprende il posto tra i pali?La vittoria col Genoa ha riacceso l'entusiasmo in casa Juventus alimentando le ambizioni di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Tra i protagonisti del successo sui rossoblu c'è ... fantacalcio.it All'Allianz Stadium la Juventus si impone 2-0 sul Genoa, dominando per larghi tratti. La squadra guidata da Luciano Spalletti parte forte fin dai primi minuti, imponendo ritmo e controllo contro un Genoa in evidente difficoltà. Il match si sblocca al 4' con Gleison - facebook.com facebook Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni x.com