Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 30 maggio

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 30 maggio, riportano le ultime notizie sulla Juventus. Tra le notizie più evidenti, si segnalano aggiornamenti sulle operazioni di mercato, risultati delle partite recenti e dichiarazioni ufficiali del club. Nessuna conferma ufficiale su eventuali cambi di allenatore o cessioni imminenti. La rassegna si concentra sui titoli principali e le analisi dei giornali sportivi, senza approfondimenti oltre le notizie di prima mano.

Koopmeiners via dalla Juve? No al Galatasaray, ma per il club è sul mercato. Intanto spunta il nome del suo sostituto Openda e la Juve ormai ai titoli di coda: Spalletti dà l’ok alla cessione, per la società ora c’è un ostacolo da superare Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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