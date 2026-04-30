Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 30 aprile

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, giovedì 30 aprile. La rassegna stampa si concentra sulle notizie riguardanti la Juventus e le tematiche più rilevanti nel mondo del calcio nazionale. Le copertine dei giornali offrono un quadro delle principali vicende che coinvolgono la squadra e gli eventi sportivi degli ultimi giorni. La lettura permette di avere un quadro aggiornato sulle ultime novità del settore.

Tonali Juve, decisione definitiva del giocatore sul futuro. Bianconeri esclusi dalla corsa Nicolas Jackson alla Juve? Fabrizio Romano rivela: «Il suo agente mi ha detto che.» Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli Zhegrova Juve, Moretto è convinto: «Posso garantirvi al 100% che il club bianconero.» Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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