Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 30 marzo

Ecco le principali notizie dei quotidiani sportivi nazionali di oggi, lunedì 30 marzo. La rassegna stampa si concentra sulle prime pagine dei principali quotidiani dedicati al calcio, con approfondimenti e aggiornamenti riguardanti la Juventus. Le notizie trattano di eventi, risultati e indiscrezioni legate alla squadra e al campionato in corso. La raccolta fornisce un quadro delle tematiche più discusse nel settore sportivo nazionale.

Cancelo, l’ex Juve potrebbe restare al Barcellona: le condizioni per il riscatto. Le ultimissime sul portoghese Lewandowski Juve, si apre una nuova possibilità? La trattativa per il rinnovo con il Barcellona potrebbe complicarsi. Il motivo Kean al top con la Nazionale: quella big prova a strapparlo alla Fiorentina, ma il prezzo spaventa. Quanto vale oggi l’ex Juve Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 30 marzo Articoli correlati Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 30 gennaio Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 2 marzoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Rassegna Stampa 04022026 – Tutte le prime pagine di oggi TUTTONOTIZIE Tutto quello che riguarda Rassegna stampa Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 marzo: la rassegna stampa; LA RASSEGNA STAMPA DI LUNEDÌ 16 MARZO; Bologna ai quarti di EL, tra campo e mercato - La rassegna stampa del 20 marzo 2026. Carica Iuliano, una nuova Juve per Spalletti. QS: L'ex difensore vota per una rifondazioneCarica Iuliano: 'Una nuova Juve per Spalletti' scrive il QS in prima pagina quest'oggi. L'ex difensore vota per una rifondazione. tuttomercatoweb.com Genoa, guaio Norton-Cuffy. La Repubblica Genova: Rischia di saltare la JuventusGenoa, guaio Norton-Cuffy. Rischia di saltare la Juventus scrive La Repubblica Genova in prima pagina quest'oggi. Brooke Norton-Cuffy. tuttomercatoweb.com Buongiorno, è lunedì 30 marzo. Sto preparando la rassegna stampa internazionale di @radio3mondo Sarò in onda poco dopo le 6:50 su @Radio3tweet x.com "Stampa e regime", la rassegna stampa di Radio Radicale, da domani, lunedì 30 marzo, a venerdì 3 aprile 2026 sarà curata da Carlo Romeo. Segui la diretta ogni giorno a partire dalle 7:35 e la replica dalle 9:30. Puoi riascoltare tutte le puntate di "Stampa e re - facebook.com facebook