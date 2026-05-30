Mercoledì sera, intorno alle 20, una banda è entrata in una villetta di due anziani in via Bianchi a Zerman, nel comune di Mogliano. È il terzo assalto in meno di 40 giorni nella stessa zona, e le forze dell’ordine sospettano che possa trattarsi della stessa banda coinvolta anche in precedenti furti. Le indagini sono in corso, mentre le autorità chiedono norme più severe per chi prende di mira persone vulnerabili.

MOGLIANO (TREVISO) - Continuano senza pausa le ricerche della banda che mercoledì sera verso le 20 si è introdotta nella villetta di due anziani in via Bianchi a Zerman. Il sospetto è che si tratti dello stesso gruppo che, nel giro di un mese e mezzo, ha colpito altre due volte nella Marca. Mercoledì sera hanno fatto irruzione in quattro, col volto travisato da un cappuccio e armati con due pistole, cercavano denaro e preziosi. Hanno minacciato i due anziani, lui di 86 anni e lei di 83, e quando hanno capito che in casa non c'era niente di valore hanno strappato la collanina d'oro portata dalla donna. Poi hanno preso i telefonini... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rapine in villa, terzo assalto in 40 giorni: potrebbe essere la stessa banda. «Norme più severe per chi colpisce le persone vulnerabili»

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