Norme più severe per i danni procurati durante i lavori Crescono anche le fidejussioni richieste

Da anconatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato ieri un nuovo regolamento che riguarda le modalità di intervento sul suolo pubblico e il ripristino delle strade. La normativa introduce norme più rigorose per i danni causati durante i lavori, prevedendo anche un aumento delle fideiussioni richieste. La legge si applica a tutti gli interventi che prevedono scavi, rotture o occupazioni del suolo pubblico, e mira a regolamentare in modo più preciso le operazioni di questo tipo.

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ANCONA – Il Consiglio comunale ha approvato ieri, giovedì 21 maggio 2026, il nuovo Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e il ripristino delle sedi stradali, destinato a disciplinare in modo organico gli interventi che comportano scavi, rotture o occupazioni del suolo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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