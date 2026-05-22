Norme più severe per i danni procurati durante i lavori Crescono anche le fidejussioni richieste

Il Consiglio comunale ha approvato ieri un nuovo regolamento che riguarda le modalità di intervento sul suolo pubblico e il ripristino delle strade. La normativa introduce norme più rigorose per i danni causati durante i lavori, prevedendo anche un aumento delle fideiussioni richieste. La legge si applica a tutti gli interventi che prevedono scavi, rotture o occupazioni del suolo pubblico, e mira a regolamentare in modo più preciso le operazioni di questo tipo.

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