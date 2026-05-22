Norme più severe per i danni procurati durante i lavori Crescono anche le fidejussioni richieste
Il Consiglio comunale ha approvato ieri un nuovo regolamento che riguarda le modalità di intervento sul suolo pubblico e il ripristino delle strade. La normativa introduce norme più rigorose per i danni causati durante i lavori, prevedendo anche un aumento delle fideiussioni richieste. La legge si applica a tutti gli interventi che prevedono scavi, rotture o occupazioni del suolo pubblico, e mira a regolamentare in modo più preciso le operazioni di questo tipo.
ANCONA – Il Consiglio comunale ha approvato ieri, giovedì 21 maggio 2026, il nuovo Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e il ripristino delle sedi stradali, destinato a disciplinare in modo organico gli interventi che comportano scavi, rotture o occupazioni del suolo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Docente accoltellata, “i ragazzi arrivano a scuola armati già da casa”: da Valditara alla Chiesa passando per i sindacati: norme più severe e più prevenzione. Il puntoUno smartphone appeso al collo per riprendere la scena, una maglietta con la scritta "Vendetta" e un coltello: questi sono gli elementi che...
Leggi anche: Aggressione alla docente a Trescore Balneario, Valditara: “Necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo”
UE, nuove regole per le foreste progetto-radici.it/2026/05/19/ue-… UE, norme più severe su qualità, tracciabilità e approvvigionamento del materiale forestale riproduttivo A cura di Samuele Lucia L’Eurocamera ha approvato un accordo che introd 19 Maggio 2 x.com
Dario Nardella. . Questa settimana il Parlamento Europeo introduce nuove norme per la tutela di cani e gatti, prevedendo l’obbligo di microchip e registrazione per tutti gli animali domestici, la tracciabilità per allevatori e venditori, e norme più severe contro il tr facebook
Revisione auto Ue, in arrivo controlli più severi: cosa cambiaLa riforma europea introduce controlli più approfonditi su Adas, sistemi digitali e componenti dei veicoli elettrificati. Rafforzato anche il monitoraggio ambientale, con verifiche severe su emissioni ... tg24.sky.it
Commissione Ue, nuove norme rendono più severa la revisione periodicaBruxelles ha varato nuove norme per la revisione periodica dei veicoli: gli Adas saranno oggetto di controlli specifici così come verranno stabilite verifiche dedicate ai modelli elettrici e ibridi. I ... ansa.it