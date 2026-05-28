Sei rapine in 20 giorni | sgominata la banda che terrorizzava le notti bolognesi
In venti giorni sono state commesse sei rapine nelle stradine del centro storico di Bologna. La banda attendeva le vittime nelle ore notturne, tra via Santo Stefano e via San Vitale, e le circondava mentre rientravano a casa. Le minacce con un coltello erano rivolte principalmente a persone che camminavano a piedi. Le forze dell’ordine hanno smantellato il gruppo coinvolto in queste rapine.
Bologna, 28 maggio 2026 – Colpivano nelle stradine laterali del centro, principalmente nel triangolo tra via Santo Stefano e via San Vitale: attendevano le vittime a notte fonda, mentre stavano rincasando a piedi: a quel punto venivano circondate e minacciate con un coltello. E rapinate. https:www.ilrestodelcarlino.itvideorapine-a-bologna-come-agiva-la-banda-nm3gc8rc Chi sono i 5 ragazzi accusati della raffica di rapine notturne . La polizia ha individuato 5 ragazzi – hanno 20, 21 e 23 anni, tutti egiziani – che sono ritenuti responsabili di aggressioni ripetute, almeno 6 le rapine di cui sono accusati, avvenute nell’ottobre 2025 con modalità così simili da ritenere che dietro ci fosse sempre la stessa banda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
TRUFFE AGLI ANZIANI: SGOMINATA LA BANDA, AL VERTICE UN CAMORRISTA | 29/11/2025
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