In venti giorni sono state commesse sei rapine nelle stradine del centro storico di Bologna. La banda attendeva le vittime nelle ore notturne, tra via Santo Stefano e via San Vitale, e le circondava mentre rientravano a casa. Le minacce con un coltello erano rivolte principalmente a persone che camminavano a piedi. Le forze dell’ordine hanno smantellato il gruppo coinvolto in queste rapine.

Bologna, 28 maggio 2026 – Colpivano nelle stradine laterali del centro, principalmente nel triangolo tra via Santo Stefano e via San Vitale: attendevano le vittime a notte fonda, mentre stavano rincasando a piedi: a quel punto venivano circondate e minacciate con un coltello. E rapinate. https:www.ilrestodelcarlino.itvideorapine-a-bologna-come-agiva-la-banda-nm3gc8rc Chi sono i 5 ragazzi accusati della raffica di rapine notturne . La polizia ha individuato 5 ragazzi – hanno 20, 21 e 23 anni, tutti egiziani – che sono ritenuti responsabili di aggressioni ripetute, almeno 6 le rapine di cui sono accusati, avvenute nell’ottobre 2025 con modalità così simili da ritenere che dietro ci fosse sempre la stessa banda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sei rapine in 20 giorni: sgominata la banda che terrorizzava le notti bolognesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRUFFE AGLI ANZIANI: SGOMINATA LA BANDA, AL VERTICE UN CAMORRISTA | 29/11/2025

Notizie e thread social correlati

La banda di Grindr a Roma. Le violenze sessuali, le rapine e il ricatto omofobo: "Diciamo a tutti che sei gay"A Roma, una banda che agiva attraverso Grindr è stata coinvolta in una serie di crimini che comprendono violenze sessuali, rapine e ricatti motivati...

Rapine nelle gioiellerie, sgominata la banda dei "Vampiri d'Oro"Una banda specializzata in rapine nelle gioiellerie è stata smantellata dopo aver messo a segno un furto in una prestigiosa negoziazione di orologi...

Temi più discussi: Dalle rapine agli atti osceni al parco. Tunisino infila sei reati in 24 ore; Sette rapine in due mesi nel Torinese: l'incubo dei farmacisti è finito in manette; Torino, sette rapine in farmacia negli ultimi due mesi: arrestato 41enne; Arrestato rapinatore di farmacie armato di siringa: Almeno sette colpi in due mesi.

Vedremo! Le nuove #Tasse non hanno più spazio, con 10 anni di alloggio vuoto, per evitare di fartelo distruggere, di fare sfratti...la casa te la sei mangiata! Le #Tasse che uccidono, sono locali: #IMU e #TARI che sono vere e proprie rapine a mano armata! Sol x.com

Rapine in metropolitana a Milano, arrestati quattro giovaniQuattro cittadini egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di rapine aggravate in metropolitana e nelle vicinanze delle fermate, commesse tra marzo e settembre 2025. L' ... tg24.sky.it

Furti e rapine a Roma, sei arresti della Polizia in pochi giorniSei arresti in pochi giorni tra Roma e Anzio nel corso di una serie di operazioni della Polizia di Stato contro la criminalità predatoria. Nel mirino degli investigatori sono finiti diversi episodi di ... rainews.it