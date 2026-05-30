Nella serata di ieri, una donna è stata rapinata della sua collana d’oro. La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’individuo è stato fermato sul luogo dell’evento e portato in commissariato. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire eventuali altri elementi legati all’episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne per rapina aggravata e lesioni personali. In particolare, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Garibaldi, sono stati avvicinati da alcune persone che si trovavano all’esterno di una pizzeria poiché una turista era appena stata rapinata della propria collana d’oro da un soggetto che si era poi allontanato. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a bloccare il predetto in via Lavinaio, trovandolo in possesso di 920 euro; dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il giovane, dopo aver aggredito la donna, le aveva strappato la collana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina una donna della collana d’oro: tratto in arresto un 19enne

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