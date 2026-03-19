Rapina a Redona strappa la collana a una donna | arrestato 22enne

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Bergamo dopo aver strappato una collana a una donna in via Gusmini, nel quartiere di Redona. La vittima ha chiamato il 112 subito dopo l’aggressione, avvenuta vicino alla Lidl e alla fermata della Teb di Martinella. La polizia ha intercettato e fermato il sospetto poco dopo.

Bergamo. La segnalazione della donna è arrivata al 112: un uomo le aveva strappato una collana in via Gusmini, nel quartiere di Redona, non distanto dalla Lidl e dalla fermata della Teb di Martinella. Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo gli agenti della polizia di stato hanno arrestato un giovane di 22 anni residente in provincia, nato in Marocco e regolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del furto. La vittima ha fornito alle volanti una descrizione precisa e i poliziotto hanno individuato il ladro in un parco vicino al luogo dell’episodio. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo aveva già un precedente per furto aggravato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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