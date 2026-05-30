Rapina una collana d’oro ad una turista cittadini allertano i poliziotti

Da anteprima24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista è stata vittima di una rapina in cui le è stata sottratta una collana d’oro. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I cittadini hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver visto le immagini. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’episodio e stanno cercando il responsabile. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Rapina una collana d’oro ad una turista ma il tutto viene ripreso dalle telecamere. E’ accaduto a Napoli dove la Polizia di Stato arrestato un 19enne per rapina aggravata e lesioni personali. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Garibaldi, sono stati avvicinati da alcune persone che si trovavano all’esterno di una pizzeria perchè la turista era stata rapinata. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a bloccare l’uomo in via Lavinaio, trovandolo in possesso di 920 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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