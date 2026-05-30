Una turista è stata vittima di una rapina in cui le è stata sottratta una collana d’oro. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I cittadini hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver visto le immagini. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’episodio e stanno cercando il responsabile. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rapina una collana d’oro ad una turista ma il tutto viene ripreso dalle telecamere. E’ accaduto a Napoli dove la Polizia di Stato arrestato un 19enne per rapina aggravata e lesioni personali. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Garibaldi, sono stati avvicinati da alcune persone che si trovavano all’esterno di una pizzeria perchè la turista era stata rapinata. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a bloccare l’uomo in via Lavinaio, trovandolo in possesso di 920 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina una collana d’oro ad una turista, cittadini allertano i poliziotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Condannato a 14 anni il gioielliere di Grinzane: Ho sparato e ucciso, ma volevo difendere mia figlia

Notizie e thread social correlati

Strappa la collana a un turista: bloccato dopo una colluttazione e arrestato per rapinaDurante una visita nel Salento, un turista tedesco di 22 anni è stato coinvolto in una colluttazione con un uomo accusato di avergli strappato una...

Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centroUn giovane straniero di 23 anni, senza permesso di soggiorno, è stato arrestato nel centro di Napoli dopo aver rapinato una collana d’oro a una...

Temi più discussi: In quattro ai domiciliari per avere rapinato una collana d'oro a un coetaneo; Segue un’anziana e le strappa la collana d’oro: arrestato -; Strappa le collane d’oro a un’anziana: Gridavo e nessuno mi ha aiutata; Lo colpiscono a testate per rubargli una collana d'oro alla fermata del tram. Due arresti.

I carabinieri del comando stazione Torino Po Vanchiglia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torino a carico di un ventottenne, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina in concorso. x.com

Violenza sul tram a Torino: pestato con una testata e rapinato della collana, arrestato 28enne (VIDEO)L’aggressione nella notte a bordo di un mezzo pubblico. La vittima, un giovane di origine cinese, era stata colpita al volto prima della rapina. Uno dei responsabili era già detenuto per un episodio a ... giornalelavoce.it

Lo colpiscono a testate per rubargli una collana d'oro alla fermata del tram. Due arrestiUn 28enne egiziano, con un complice, ha aggredito un 25enne di origine cinese. Individuati grazie alle telecamere di GTT ... rainews.it