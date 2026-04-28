Un giovane straniero di 23 anni, senza permesso di soggiorno, è stato arrestato nel centro di Napoli dopo aver rapinato una collana d’oro a una turista. L’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito e fermato dalla polizia durante un inseguimento. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio, e le forze dell’ordine lo hanno portato in caserma per le formalità di rito.

Ancora un episodio di criminalità nel centro di Napoli. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in corso Umberto I, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato un giovane con atteggiamento sospetto mentre seguiva una coppia di turisti. Pochi istanti dopo, il 23enne si è avvicinato alla donna da dietro, l’ha strattonata facendola cadere a terra e le ha strappato la collanina dal collo, per poi tentare la fuga tra le strade del centro storico.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centro

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