rapina in farmacia col coltello arrestato uno dei banditi

Notizia in breve

Lo scorso agosto, due uomini armati di coltello hanno assaltato una farmacia a Mugnano. Durante la rapina, uno dei due ha minacciato con l’arma il personale presente. Dopo indagini, un 26enne italiano è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari, con l’accusa di rapina aggravata. La polizia ha identificato e fermato uno dei sospettati, mentre l’altro è ricercato.