Rapina in farmacia col coltello Arrestato uno dei banditi

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso agosto, due uomini armati di coltello hanno assaltato una farmacia a Mugnano. Durante la rapina, uno dei due ha minacciato con l’arma il personale presente. Dopo indagini, un 26enne italiano è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari, con l’accusa di rapina aggravata. La polizia ha identificato e fermato uno dei sospettati, mentre l’altro è ricercato.

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Coltello in mano, avrebbe rapinato la farmacia di Mugnano lo scorso agosto con un complice. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari, un 26enne italiano si trova ora ai domiciliari con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio, come detto, risale alla scorsa estate. Verso l’ora di chiusura, in due, con il volto parzialmente coperto, si erano presentati alla farmacia di Magnano, intimando al titolare di dare loro i soldi presenti nel registratore di cassa, minacciandolo con un coltello. Dopo aver preso i soldi, i due si erano allontanati a bordo di un’auto, risultata poi essere stata rubata. I carabinieri di Castel del Piano avevano subito avviato le indagini che avevano indirizzato verso l’indagato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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