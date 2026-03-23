Ponsacco, 24 marzo 2026 – Coltello puntato contro il pasticcere. In due hanno rapinato la pasticceria Antichi Sapori in via Nazario Sauro a Ponsacco. E’ successo ieri mattina alle 5. “A quell’ora siamo ancora in laboratorio a preparare per le colazioni e per le vendite della giornata – racconta il titolare – Ma siamo anche aperti per le colazioni dei primi clienti che sanno che possono entrare e che qualcosa di pronto, anche alle 5, c’è sempre. Ho sentito dei rumori e sono uscito dal laboratorio. Uno dei due rapinatori era già dietro al bancone e stava prendendo i soldi dalla cassa. Poco distante l’altro che mi ha puntato il coltello contro. Sono scappati quasi immediatamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minacciato con un coltello, rapina in pasticceria. Fermato uno dei banditi

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