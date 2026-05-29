Un uomo è stato arrestato dopo aver partecipato a una rapina in una farmacia di Mugnano, frazione di Perugia. L’episodio è avvenuto ieri, quando i banditi armati di coltelli hanno assaltato il negozio. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato uno dei sospettati, mentre gli altri sono ricercati. L’arresto segue le indagini in corso sulla rapina avvenuta nella farmacia.

Perugia, 29 maggio 2026 – Avevano assaltato la farmacia di Mugnano (frazione di Perugia) armati di coltelli. I due, questa la ricostruzione dei carabinieri, entrarono all'orario di chiusura, minacciarono il titolare con una lama, si fecero consegnare 260 euro in contanti e fuggirono a bordo di un'auto rubata.Dopo quasi un anno gli inquirenti sono riusciti a rintracciare uno dei banditi. I carabinieri di Castel del Piano hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip, nei confronti di un 26enne. Il giovane, ora ai domiciliari, deve rispondere di rapina aggravata. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Perugia, hanno incrociato testimonianze, tabulati telefonici e localizzazioni di cellulari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapinarono una farmacia armati di coltello: arrestato uno dei banditi

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