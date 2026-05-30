Durante il Rally Japan, il pilota ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo, costringendolo al ritiro. La presenza di fango sulla strada è stata indicata come causa dell’incidente. Dopo l’incidente, un altro pilota ha criticato pubblicamente la guida del compagno, evidenziando le difficoltà causate dal terreno scivoloso. Nessun altro dettaglio sulla dinamica o sulle conseguenze dell’incidente è stato reso noto.

? Domande chiave Come ha fatto il fango a causare il ritiro di Solberg?. Perché Ogier ha criticato duramente la guida del suo compagno?. Quanto incide la mancanza di costanza sul futuro di Solberg?. Cosa ha deciso Latvala per gestire il talento del giovane pilota?.? In Breve Ogier critica eccessivo rischio di Solberg dopo collisioni in Canarie e Croazia.. Latvala riconosce velocità massima di Solberg ma evidenzia mancanza di regolarità.. Incidente avvenuto alla decima prova speciale su fondo fangoso e scivoloso.. Solberg deve gestire margini minimi categoria Rally1 per superare Evans.. L’uscita di scena di Oliver Solberg al Rally Japan: collisione e sospensioni distrutte nella lotta per la vittoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Japan: Solberg si schianta contro un palo e deve ritirarsi

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