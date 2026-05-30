Nel rally in Giappone, Solberg ha ridotto il divario e ha messo in difficoltà Evans. Evans deve risolvere il problema di sottosterzo sulla sua Toyota, mentre il guasto ai freni di Neuville ha peggiorato la sua posizione in classifica. La gara prosegue con tensioni tra i piloti, che affrontano problemi tecnici e strategici. La competizione rimane aperta, con i leader che cercano di migliorare le proprie prestazioni.

? Domande chiave Come farà Evans a correggere il sottosterzo della sua Toyota?. Perché il guasto al freno di Neuville ha compromesso la sua posizione?. Quale strategia tecnica ha permesso a Solberg di recuperare 5 secondi?. Cosa impedirà a Ogier di recuperare il distacco dai leader?.? In Breve Evans conduce con 13,9 secondi di vantaggio su Solberg dopo la prova Ena.. Ogier resta a 20,1 secondi dal leader per problemi di temperatura pneumatici.. Neuville scende al settimo posto per un guasto al freno a mano Hyundai.. Toyota domina la top 5 con Pajari quarto e Katsuta quinto in classifica.. Oliver Solberg ha ridotto il distacco su Elfyn Evans di 5,1 secondi durante la mattinata del Rally Japan, trasformando la sfida per la vittoria in una battaglia serrata tra i piloti Toyota. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Japan: Solberg accorcia il gap e mette in crisi Evans

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