Durante il rally in Giappone, il pilota ha perso il controllo della sua Toyota e si è schiantato contro un albero, terminando la prova in anticipo. Nel frattempo, il pilota che ha concluso in testa ha visto aumentare il vantaggio grazie a questa incidente. Un altro partecipante ha criticato pubblicamente la guida del giovane collega, definendola troppo aggressiva. La gara prosegue con i concorrenti che affrontano le ultime tappe.

? Punti chiave Come ha fatto Solberg a perdere il controllo della sua Toyota?. Perché Ogier ha criticato la guida aggressiva del giovane pilota?. Quali danni ha subito la vettura dopo l'impatto con l'albero?. Come cambierà la strategia Toyota dopo l'uscita di Solberg?.? In Breve Evans guida con 14,6 secondi di vantaggio su Sebastien Ogier.. Diego Dominguez ribalta la Toyota GR Yaris Rally2 causando bandiera rossa.. Sami Pajari sale in terza posizione dopo l'uscita di Solberg.. Solberg ha già subito incidenti simili in Croazia e nelle Isole Canarie.. Oliver Solberg ha interrotto la sua corsa al Rally Japan durante la decima prova speciale, uscendo dalle classificazioni mentre lottava per la posizione di comando. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Japan: Solberg finisce contro un albero, Evans balza in testa

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