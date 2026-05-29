Rally Japan | Evans domina nel fango Solberg frenato dai cervi

Notizia in breve

In Rally Japan, il pilota Evans ha vinto la gara grazie alla sua abilità nel affrontare le condizioni di fango, che ha sfruttato a suo favore. Solberg ha perso tempo a causa di un incidente causato da cervi che sono entrati in pista durante la corsa. Evans ha mantenuto un ritmo costante, mentre Solberg ha dovuto fermarsi per rimuovere gli ostacoli, compromettendo la sua posizione in classifica.