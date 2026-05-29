Rally Japan | Evans domina nel fango Solberg frenato dai cervi
In Rally Japan, il pilota Evans ha vinto la gara grazie alla sua abilità nel affrontare le condizioni di fango, che ha sfruttato a suo favore. Solberg ha perso tempo a causa di un incidente causato da cervi che sono entrati in pista durante la corsa. Evans ha mantenuto un ritmo costante, mentre Solberg ha dovuto fermarsi per rimuovere gli ostacoli, compromettendo la sua posizione in classifica.
? Domande chiave Come ha fatto Evans a trasformare il fango in un vantaggio?. Perché l'incontro con i cervi ha compromesso la guida di Solberg?. Quale errore tecnico ha causato il crollo di Katsuta in classifica?. Come potrà Ogier recuperare il distacco accumulato nelle strettoie tecniche?.? In Breve Ogier chiude il loop mattutino a soli 0,5 secondi dal leader Evans.. Solberg perde 6 secondi dopo l'incontro con quattro cervi in pista.. Katsuta subisce un ritardo di 25,9 secondi per il cambio gomme.. Neuville occupa la quarta posizione con 28,6 secondi di distacco.. Elfyn Evans guida il Rally Japan con un distacco di 17,7 secondi su Oliver Solberg dopo una prima sessione dominata da pioggia e imprevisti naturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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