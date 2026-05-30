rally bb competition al primo posto nella massa scarlo

La scuderia spezzina Bb Competition si è aggiudicata il primo posto nella classifica dei team alla gara di rally sulla tratta Massa-San Carlo. La competizione si è svolta sulle strade dell’evento di slalom e ha visto la partecipazione di vari team, con Bb Competition che ha ottenuto il miglior risultato complessivo. La classifica è stata stilata in base alle prestazioni delle squadre durante la gara.

La scuderia spezzina Bb Competition conquistato il primo posto nella classifica riservata ai team sulle strade dello Slalom Massa-San Carlo. La 12^ edizione della competizione apuana, valevole per il Campionato Toscano slalom sotto l’egida di Aci Sport, si è sviluppata lungo il percorso che unisce Massa alla località collinare di San Carlo Terme, caratterizzato dalle postazioni di rallentamento con birilli che mettono a dura prova l’agilità delle vetture e la precisione dei piloti. Il sodalizio ligure ha schierato sei portacolori, le cui prestazioni combinate hanno permesso di battere la concorrenza delle altre scuderie e di incamerare punti importanti per la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rally. Bb Competition al primo posto nella Massa-S.Carlo

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