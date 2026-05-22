Ottima prestazione del pilota della Bb Competition Claudio Arzà sul podio al Rally dell’Abetone

Il pilota della squadra Bb Competition si è distinto al Rally dell’Abetone, arrivando sul podio. Durante questa gara, la squadra nel suo insieme ha ottenuto risultati di rilievo nella Coppa Rally di Zona 7, che comprende anche il Rally degli Abeti. La competizione si è svolta su strade montane, con la squadra che ha dimostrato una buona preparazione e tenacia. La partecipazione si è conclusa con esiti positivi per il team, confermando il buon stato di forma dei piloti coinvolti.

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Si prende ancora una volta la scena Claudio Arzà, ma tutta la Bb Competition è protagonista nella Coppa Rally di Zona 7, archiviando il Rally degli Abeti e Abetone con risultati di grande rilievo. Sulle strade della montagna pistoiese, teatro del terzo appuntamento della serie, il sodalizio spezzino si è distinto con i propri equipaggi, tutti con pneumatici Michelin. Arzà, affiancato alle note da Massimo Moriconi sulla Skoda Fabia Rs di Mm Motorsport, è terzo assoluto, nonostante una foratura accusata all’anteriore sinistra all’inizio della terza prova speciale, che lo ha obbligato a percorrere l’intero tratto in condizioni fortemente penalizzanti, accumulando un pesante ritardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ottima prestazione del pilota della Bb Competition. Claudio Arzà sul podio al Rally dell’Abetone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rally Il Ciocco: cinque equipaggi Bb Competition alla partenzaLa Spezia, 25 marzo 2026 - Una presenza numericamente importante, quella di Bb Competition al Rally Il Ciocco, appuntamento valido per la Coppa Rally... Quarto anno consecutivo del team UniBg sul podio della Italian Negotiation CompetitionIl team dell’Università degli studi di Bergamo conquista, per il quarto anno consecutivo, un posto sul podio della Italian Negotiation Competition,... Ottima prestazione del pilota della Bb Competition. Claudio Arzà sul podio al Rally dell’AbetoneSi prende ancora una volta la scena Claudio Arzà, ma tutta la Bb Competition è protagonista nella Coppa Rally di Zona 7, archiviando il Rally degli Abeti e Abetone con risultati di grande rilievo. Sul ... lanazione.it