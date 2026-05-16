Pera Toons il fumettista dei record lancia una serie tv | I cartoni di oggi? Più veloci come l' attenzione dei bambini Prima di scrivere penso a mia figlia

Un fumettista noto per aver stabilito diversi record nel settore annuncia il lancio di una serie TV. Le sue creazioni sono apprezzate per la velocità con cui catturano l’attenzione, riflettendo le caratteristiche delle nuove generazioni di spettatori. Prima di realizzare i suoi progetti, pensa spesso a sua figlia, considerando le abitudini di visione dei più piccoli. Tra gli obiettivi principali c’è quello di creare un prodotto che possa coinvolgere insieme bambini, genitori e nonni, senza distinzioni di età.

L’obiettivo che Pera Toons si pone è, ad oggi, uno dei più ambiziosi: riunire davanti allo stesso prodotto bambini, genitori e nonni. Sui social - tra Instagram, TikTok e YouTube, dove lo seguono in sette milioni - il fumettista ci è già riuscito, rendendo popolari le sue gag presso generazioni. 🔗 Leggi su Today.it

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