In pieno giorno, quattro giovani sono stati arrestati dopo aver rapinato un ragazzino in via Gramsci. La polizia di Foligno ha fermato i quattro poco più che maggiorenni, accusandoli di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. L’intervento degli agenti è avvenuto immediatamente dopo il fatto, che si è verificato davanti a numerosi testimoni. I ragazzi sono stati portati in commissariato e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Rapinano in pieno giorno un giovane coetaneo in via Gramsci, ma finiscono in manette. Gli agenti della polizia di Foligno hanno arrestato in flagranza quattro giovanissimi (poco più che maggiorenni), ritenuti responsabili in concorso dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. Tutto è iniziato quando gli agenti della volante, trovandosi a percorrere, poco dopo mezzogiorno, le strade nelle vicinanze della centralissima Piazza della Repubblica, sono stati richiamati da un passante che aveva segnalato come, nella vicina via Gramsci, fosse in corso un’aggressione da parte di quattro ragazzi nei confronti di un loro coetaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzino rapinato dai coetanei. La violenza in pieno giorno. Arrestati quattro giovanissimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ragazzino pestato e rapinato dal branco di coetanei in mezzo alla stradaUn ragazzino è stato aggredito e rapinato da un gruppo di coetanei in strada a Foligno.

Giovane aggredito e rapinato da un gruppo di coetanei a Foligno, quattro arresti: la ricostruzioneA Foligno, quattro giovani sono stati arrestati per aver aggredito e rapinato un coetaneo in pieno centro.

Argomenti più discussi: Ragazzino rapinato dai coetanei. La violenza in pieno giorno. Arrestati quattro giovanissimi; Ragazzino pestato e rapinato dal branco di coetanei in mezzo alla strada; Ragazzo picchiato e rapinato a Foligno da 4 coetanei: arrestati tre 19enni e un 18enne; Giovane aggredito e rapinato da un gruppo di coetanei a Foligno, quattro arresti: la ricostruzione.

Ragazzino pestato e rapinato dal branco di coetanei in mezzo alla strada ift.tt/bq1caEK ift.tt/QDinfzr x.com

Ragazzino pestato e rapinato dal branco di coetanei in mezzo alla stradaTre diciannovenni ed un diciottenne arrestati per rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento: è successo in centro storico e in pieno giorno ... perugiatoday.it