Ragazzino pestato e rapinato dal branco di coetanei in mezzo alla strada

Un ragazzino è stato aggredito e rapinato da un gruppo di coetanei in strada a Foligno. La polizia ha fermato tre diciannovenni e un diciottenne, accusati di rapina aggravata, lesioni e danneggiamento. L'aggressione è avvenuta pubblicamente, senza specificare altre circostanze. Gli arresti sono stati eseguiti poco dopo l'episodio. La vittima ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica.

Pestato e rapinato in mezzo alla strada. E' successo a Foligno dove la polizia ha arrestato tre diciannovenni ed un diciottenne arrestati per rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. Narco-business, rapine, coltelli. Chi sono i (baby) gangster che vogliono prendersi Perugia Secondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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