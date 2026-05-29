A Foligno, quattro giovani sono stati arrestati per aver aggredito e rapinato un coetaneo in pieno centro. Durante l’episodio, sono stati anche causati danni e lesioni. La polizia ha eseguito le manette e conferma l’accusa di rapina aggravata. L’intera vicenda si è svolta nelle ore precedenti e ha coinvolto diversi testimoni che hanno fornito dettagli sull’accaduto. I giovani sono stati portati in caserma e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Quattro arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Foligno, dove un gruppo di giovanissimi è stato fermato per rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. L’episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno nel cuore della città, quando un ragazzo è stato aggredito e derubato della propria collanina d’oro. Gli autori sono stati bloccati in flagranza dagli agenti, che hanno recuperato la refurtiva e condotto i responsabili in Commissariato. L'intervento a Foligno L'aggressione e la rapina L'inseguimento e il recupero della refurtiva Le minacce e il danneggiamento L'arresto e le misure... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giovane aggredito e rapinato da un gruppo di coetanei a Foligno, quattro arresti: la ricostruzione

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Pavia, rapina in stazione ai danni di tre loro coetanei: denunciati a piede libero quattro minorenni

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