Domani si svolge a Glorie, presso Villa Savoia, la terza edizione di “Rullata in valle Lamone”, un raduno di moto d’epoca. L’evento, che segue il successo delle precedenti edizioni, ha richiamato molti appassionati. La manifestazione prevede l’esposizione e la partenza di numerose moto storiche, con partecipanti provenienti da diverse zone. La giornata si svolge secondo il programma stabilito, senza segnalazioni di incidenti o problemi.

Dopo il successo dello scorso anno con la seconda edizione e la curiosità di tantissimi appassionati accorsi per l’evento, torna domani il ’ Rullata in valle Lamone ’ a Glorie, presso Villa Savoia. L’intento è esaltare ancora una volta la storia della Moto Lamone; micromotore ausiliario con trasmissione a rullo sulla ruota posteriore, costruito a Mezzano nel 1951 dalla cooperativa Metallurigi ed Affini, ideato e progettato da Giovanni Melandri detto ’Gianò’. Il motore era venduto in una ’cassetta’ e auto-montato sulle proprie biciclette, (concorrente dell’allora diffuso Mosquito); una storia affascinante che nel 1971 ha portato alla vittoria del Campionato Italiano con il Lamone 48cc a catena a disco rotante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raduno di moto d’epoca a Glorie

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