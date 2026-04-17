Raduno di auto e moto d' epoca | l' iniziativa benefica per i neonati del Sant' Anna e San Sebastiano

Un raduno di auto e moto d'epoca si è svolto per raccogliere fondi destinati al reparto di Terapia Intensiva Neonatale di un ospedale locale. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati che hanno esposto i loro veicoli d'epoca. Il ricavato sarà utilizzato per supportare le attività del reparto dedicato ai neonati. La manifestazione si è svolta domenica in centro città.

Raduno di auto e moto d’epoca per raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale civile di Caserta. E’ lo scopo dell’iniziativa ‘Raduniamoci in allegria’, un raduno di auto e moto storiche organizzata dal Lions Club Caserta Villa Reale N.C., con la collaborazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Auto e moto d’epoca, Taranto torna indietro nel tempo con la 25ª edizione del radunoTarantini Time QuotidianoTaranto si prepara ad accogliere la 25ª edizione dell’“Auto Moto Raduno d’Epoca Città di Taranto”, in programma domenica 19... Palermo si tinge di storia a motore: raduno di auto e moto d’epoca invadono le vie del centro domenica 15 febbraio.Palermo si prepara a un insolito e colorato carnevale on the road, con un raduno di auto e moto d’epoca che invaderanno le vie della città domenica... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Raduno d’epoca a Taranto, motori e storia in mostra nel centro cittadino; Motori d’altri tempi invadono Villastellone: torna il raduno di auto d’epoca; Icone sul lungomare: raduno auto d’epoca e Ferrari; Tutti pazzi per il Maggiolino: a Bergamo arriva il Bèrghem Bug. Auto storiche: raduno in Puglia Aste e bilancieri, domenica scorsaLa Primavera quest’anno si è fatta un po’ desiderare… Ma alla fine, anche se con una giornata leggermente velata è arrivata con il RADUNO DI PRIMAVERA di ASTE e BILANCIERI! L’Automotoclub Storico ... noinotizie.it AUTO D’EPOCA IN MOSTRA ALL’ EX CA’ FORMAI: BEN RIUSCITO IL RADUNO DI BALLABIOBALLABIO - Un tuffo nel passato a motori accesi, tra cromature brillanti e carrozzerie che raccontano storie di altri tempi. Il piazzale della ex Ca’ Formai di Ballabio si è trasformato domenica in un ... ballabionews.com Si è concluso ieri il 3° Raduno Nazionale dei CCdR, un’esperienza che ha visto i nostri ragazzi Salvatore Pappalardo (Vicesindaco, classe 2C), Diego Randazzo (Presidente del Consiglio, classe 2D) ed Emma Saglimbene (Assessore, classe 2F) come veri pr - facebook.com facebook