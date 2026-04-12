Sabato 11 aprile 2026, nella Community Library di Ginosa, si sono presentati i nuovi progetti di “CreativaMente 2.0” rivolti ai giovani. L’iniziativa prevede attività di formazione e momenti di partecipazione, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani del territorio. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini interessati alle opportunità offerte dai programmi. I progetti sono stati illustrati nel dettaglio durante l’incontro.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo impulso alle politiche giovanili a Ginosa, dove sabato 11 aprile 2026, nella Community Library, sono stati illustrati i progetti di “CreativaMente 2.0”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e rivolta ai giovani del territorio. Il programma sostiene percorsi ideati da associazioni locali con l’obiettivo di favorire l’inclusione, l’apprendimento e la partecipazione attiva. I progetti selezionati, della durata di sei mesi, coinvolgeranno ragazze e ragazzi di Ginosa e Marina di Ginosa in attività che spaziano dalla cultura alla formazione, fino all’orientamento e al benessere personale. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Vito Parisi, il consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre e i rappresentanti delle realtà associative protagoniste delle iniziative.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - CreativaMente 2.0, a Ginosa nuovi progetti per i giovani tra formazione e partecipazione

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