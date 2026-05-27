Nella prossima settimana, si scopre che Sila ha mentito e non è il figlio di Kemal che aspetta. La rivelazione cambia la dinamica della trama e coinvolge i personaggi principali. Non sono previsti ulteriori dettagli sui motivi della bugia o sulle conseguenze immediate. La serie continuerà a seguire gli sviluppi di questa scoperta e le sue ripercussioni sui rapporti tra i protagonisti. La narrazione si concentra sull’impatto di questa rivelazione sulla storia e sui personaggi coinvolti.

Sarà una settimana speciale quella che attende i tantissimi fans del serial drammatico turco Racconto di una notte. La serie – che da lunedì 18 maggio è sbarcata anche nel daytime di Canale 5 – prosegue il suo appuntamento pomeridiano e ci regala anche episodi extra nello slot serale festivo, con un doppio appuntamento domenica 31 maggio. Cosa accadrà nella nuova settimana di programmazione in daytime, ovvero dal 30 maggio al 5 giugno? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Racconto di una notte: Mustafa scopre la verità su Sila. Mavis, Sare e Salih si dedicano allo shopping, in vista dell’imminente fidanzamento tra Mahir e Canfeza. Il gruppetto è euforico e tutti si lasciano andare a spese folli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Racconto di una notte, anticipazioni settimanali dal 30 maggio al 5 giugno: Sila ha mentito, non è di Kemal il figlio che aspetta

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Racconto di una notte anticipazioni Domenica 10 Maggio; Selim rapisce Gianfeza,

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