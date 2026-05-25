Nella settimana dal 25 al 30 maggio, la soap di Canale 5 rivela che Sila nasconde un segreto legato a un dolce. Durante le puntate, i personaggi si trovano coinvolti in situazioni che svelano dettagli nascosti sulla sua identità. Le vicende si svolgono tra tensioni e rivelazioni, con momenti di scoperta e sospetto. La narrazione si concentra sulla scoperta di questo segreto, che potrebbe cambiare le dinamiche tra i protagonisti.

Cosa succederà nella trame della nuova soap di Canale 5 nella settimana dal 25 al 30 maggio 2026? Mentre Mahir e Canfeza riescono a rivedersi, Selim scopre il segreto di Sila e il motivo della sua tentata fuga Dopo la maxi-puntata domenicale, Racconto di una notte torna su Canale 5 anche nella sua nuova versione daily, in onda da lunedì 25 a domenica 30 maggio. Ricordiamo che dal lunedì al venerdì la dizi turca viene trasmessa intorno alle 16:15 in chiaro, il sabato alle 14:55. Fa eccezione la domenica con un doppio appuntamento: il primo alle 14:20, il secondo, come ormai consuetudine, in prima serata. Tutti gli episodi sono disponibili, in contemporanea alla diretta TV oppure on demand, anche su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Racconto di una notte, le anticipazioni dal 25 al 30 maggio: Sila nasconde un dolce segreto

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RACCONTO DI UNA NOTTE ANTICIPAZIONI 24-30 MAGGIO 2026 | Mahir salva Sila, Canfeza dice NO!

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Una notte del 1961 al Greenwich Village. Miles Davis suona So What al Vanguard, John Coltrane è a pochi isolati di distanza. In mezzo: Dylan, Kerouac, Ginsberg, Rothko, Warhol. Su @ilfoglio_it del weekend, per il centenario di Miles e Trane, racconto il Ri x.com

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