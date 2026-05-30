Il Napoli sta valutando un possibile acquisto di Rabiot, che ha 31 anni e percepisce un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti all’anno. La trattativa è ancora in fase di studio, considerando i costi legati all’operazione. La società analizza le implicazioni finanziarie di un eventuale trasferimento del centrocampista, senza yet ufficializzare nulla. La decisione dipenderà anche dalle valutazioni sul bilancio e sulle strategie di mercato.

Rabiot e il bilancio del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, ha 31 anni e costa 5,5 milioni netti l’anno. In teoria Rabiot non farebbe al caso del Napoli. È fuori budget. È fuori dal nuovo indirizzo che il club si è dato dopo il biennio di Conte. Bisogna ridurre il monte ingaggi e abbassare l’età media. Adesso si dovrà valutare se il francese possa essere la classica eccezione che conferma la regola. Il centrocampo del Napoli piace molto a Massimiliano Allegri. Anguissa è uno dei suoi calciatori preferiti. Ma il centrocampista del Camerun ha già un piede fuori dal club, vuole andar via ed è difficile trattenerlo. Ha ancora un anno di contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rabiot ha 31 anni e costa 5,5 milioni l’anno: il Napoli deve studiare l’affare

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