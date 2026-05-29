Per Gila al Napoli serviranno 30 milioni Per Rabiot servirà forzare

Notizia in breve

Il Napoli valuta di spendere circa 30 milioni di euro per acquistare il difensore della Lazio, Mario Gila. La trattativa è in corso e la società sta monitorando la situazione. Per quanto riguarda Rabiot, invece, si parla di una possibile forzatura per portarlo in azzurro, anche se i dettagli sui tempi e le modalità non sono ancora definiti. La squadra continua a lavorare sul mercato con attenzione.