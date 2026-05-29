Per Gila al Napoli serviranno 30 milioni Per Rabiot servirà forzare
Il Napoli valuta di spendere circa 30 milioni di euro per acquistare il difensore della Lazio, Mario Gila. La trattativa è in corso e la società sta monitorando la situazione. Per quanto riguarda Rabiot, invece, si parla di una possibile forzatura per portarlo in azzurro, anche se i dettagli sui tempi e le modalità non sono ancora definiti. La squadra continua a lavorare sul mercato con attenzione.
Il Napoli continua a muoversi con grande attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza azzurra c’è quello di Mario Gila, difensore della Lazio che piace molto anche a Massimiliano Allegri. Il club partenopeo avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, ma la richiesta di Claudio Lotito resta molto alta: servono almeno 30 milioni di euro per convincere i biancocelesti a lasciar partire il centrale spagnolo Gila viene considerato un profilo ideale per rinforzare la difesa del Napoli grazie alla sua forza fisica, alla velocità e alla capacità di impostare l’azione da dietro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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