Per Gila al Napoli serviranno 30 milioni Per Rabiot servirà forzare

Da dailynews24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli valuta di spendere circa 30 milioni di euro per acquistare il difensore della Lazio, Mario Gila. La trattativa è in corso e la società sta monitorando la situazione. Per quanto riguarda Rabiot, invece, si parla di una possibile forzatura per portarlo in azzurro, anche se i dettagli sui tempi e le modalità non sono ancora definiti. La squadra continua a lavorare sul mercato con attenzione.

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Il Napoli continua a muoversi con grande attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza azzurra c’è quello di Mario Gila, difensore della Lazio che piace molto anche a Massimiliano Allegri. Il club partenopeo avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, ma la richiesta di Claudio Lotito resta molto alta: servono almeno 30 milioni di euro per convincere i biancocelesti a lasciar partire il centrale spagnolo Gila viene considerato un profilo ideale per rinforzare la difesa del Napoli grazie alla sua forza fisica, alla velocità e alla capacità di impostare l’azione da dietro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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