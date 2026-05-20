Nella giornata di oggi, a Lodi e Tavazzano, la Polizia ha effettuato controlli straordinari che hanno portato all’arresto di un uomo tunisino di 31 anni. L’uomo era ricercato per un furto aggravato e resistenza e deve scontare oltre un anno di carcere. È stato rintracciato e fermato in seguito a un’attività di controllo sul territorio. La sua posizione era nota da tempo e, dopo le verifiche, è stato trasferito in carcere.

Un arresto nella serata di ieri a Lodi. L’operazione, disposta dal Questore della Provincia, è stata finalizzata a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e ha portato all’arresto di un cittadino tunisino di 31 anni, irregolare e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio e la persona. Controlli straordinari sul territorio: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella serata del 18 maggio è stato organizzato un servizio di controllo straordinario del territorio provinciale, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza e prevenire episodi di criminalità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lodi, rintracciato e arrestato un latitante di 31 anni: deve scontare oltre un anno di carcere

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