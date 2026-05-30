Qui mantova Piccoli lancia Brutti | La persona giusta per un nuovo corso

Ieri a Mantova è stato presentato il nuovo direttore sportivo, Fabio Brutti. Il presidente ha dichiarato di conoscerlo da anni e di ritenere che sia la persona adatta per rafforzare la gestione del club. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, con il nuovo dirigente che ha preso la parola per ringraziare e condividere le sue prime impressioni.

Presentazione del nuovo direttore sportivo Fabio Brutti, ieri, a Mantova. Così il presidente Filippo Piccoli: "Conosco Brutti da anni ed è la persona giusta per potenziare e migliorare la gestione del club. Ha valori e capacità per costruire un percorso nuovo". Prenderà il posto di Leandro Rinaudo: "A lui va la mia gratitudine per quanto ha fatto. Nel corso dei mesi, però, sono venute fuori idee differenti, non tanto a livello sportivo - le parole del presidente - o per investimenti economici, ma soprattutto per aspetti organizzativi della società". Direzione sportiva quindi a Fabio Brutti, classe 1979 ex Caldiero e collaboratore a Verona: "Darò il massimo per ripagare la fiducia ricevuta e mi metterò subito a lavorare per raggiungere gli obiettivi della società". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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