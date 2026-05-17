Mantova rivoluzione tecnica | addio Rinaudo arriva Fabio Brutti
A Mantova, la società ha deciso di terminare il rapporto con l'allenatore Rinaudo e ha annunciato l'ingaggio di Fabio Brutti come nuovo tecnico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla dirigenza, senza indicare i motivi specifici della separazione. Nel frattempo, il ruolo di Francesco Modesto subirà delle modifiche all’interno della nuova organizzazione, anche se non sono stati forniti dettagli sulle sue future mansioni. La rosa di cambiamenti riguarda anche la struttura tecnica del club.
?? Punti chiave Perché la società ha deciso di interrompere il rapporto con Rinaudo? Come cambierà il ruolo di Francesco Modesto nella nuova struttura? Chi sostituirà Erjon Bogdani nel lavoro con la direzione sportiva? Quali nuovi cambiamenti interesseranno i settori giovanili e lo staff medico??? In Breve Francesco Modesto riceve un ruolo manageriale dopo il rinnovo automatico post salvezza. Il nuovo direttore sportivo Fabio Brutti collabora attualmente con l'Hellas Verona. Il distacco da R . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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