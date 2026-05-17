Mantova rivoluzione tecnica | addio Rinaudo arriva Fabio Brutti

A Mantova, la società ha deciso di terminare il rapporto con l'allenatore Rinaudo e ha annunciato l'ingaggio di Fabio Brutti come nuovo tecnico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla dirigenza, senza indicare i motivi specifici della separazione. Nel frattempo, il ruolo di Francesco Modesto subirà delle modifiche all’interno della nuova organizzazione, anche se non sono stati forniti dettagli sulle sue future mansioni. La rosa di cambiamenti riguarda anche la struttura tecnica del club.

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