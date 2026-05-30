Alle 12, un comico ha imitato un tennista, criticando il suo comportamento durante il giorno. La frase attribuita al tennista riguardava il fatto che i campioni preferiscono rilassarsi in piscina piuttosto che dedicarsi ai match o agli allenamenti. La battuta è stata fatta durante uno spettacolo pubblico e ha attirato l’attenzione dei presenti. Non sono state segnalate proteste o smentite ufficiali.

“A mezzogiorno i numeri uno vanno in piscina a prendere il sole, mica a giocare con le pippe!”. Si apre nel segno dell’ironia sull’inaspettata eliminazione di Jannik Sinner per problemi di salute al Roland Garros la penultima settimana di programmazione de “ La Pennicanza”, lo show di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2. Vestendo i panni del tennista azzurro, lo showman ha commentato con sarcasmo gli orari dei match imposti dal torneo parigino, per poi allargare la consueta satira quotidiana ai temi più discussi delle ultime ore, dalle vicende giudiziarie di Michela Vittoria Brambilla alle prossime scelte dei palinsesti estivi di Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questi mangiabaguette mi hanno messo alle 12… a quell’ora i numeri uno vanno in piscina a prendere il sole, mica a giocare con le pippe!”: Fiorello imita Sinner ed è show

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