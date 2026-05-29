Fiorello si trasforma in Sinner | Alle 12 i numeri 1 vanno in piscina mica a giocare con le pippe!

Notizia in breve

Durante una trasmissione radiofonica, un conduttore ha scherzato sulla sconfitta di un tennista numero uno al mondo al Roland Garros, immaginandolo in modo alterato e facendo riferimento a un avversario. Nel suo intervento, ha anche citato che alle 12 i numeri uno vanno in piscina, non a giocare con le pippe. La discussione ha coinvolto anche il grande appassionato di sport, che ha ripreso il tono umoristico durante il programma.