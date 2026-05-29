Fiorello si trasforma in Sinner | Alle 12 i numeri 1 vanno in piscina mica a giocare con le pippe!
Durante una trasmissione radiofonica, un conduttore ha scherzato sulla sconfitta di un tennista numero uno al mondo al Roland Garros, immaginandolo in modo alterato e facendo riferimento a un avversario. Nel suo intervento, ha anche citato che alle 12 i numeri uno vanno in piscina, non a giocare con le pippe. La discussione ha coinvolto anche il grande appassionato di sport, che ha ripreso il tono umoristico durante il programma.
Rosario Fiorello, grande appassionato di sport, non può fare a meno di tornare sulla sconfitta di Sinner al Roland Garros e nel suo programma "La Pennicanza" su Rai Radio 2 imita il numero 1 al mondo alterato per il ko contro "Cerume" (in realtà Cerundolo). Il video delle prove è tutto da ridere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jannik Sinner festeggia la vittoria con un tuffo in piscina dal trampolino
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