La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros è stata analizzata e commentata da tutti, tra esperti di tennis, semplici appassionati e tifosi che sui social hanno fatto sentire la propria voce. Inevitabilmente l'improvviso cedimento del numero 1 al mondo, forse per colpa del gran caldo di Parigi, è finito anche a La Pennicanza, con Fiorello che grazie all'Intelligenza Artificiale si è trasformato in Sinner. Imitando la voce del tennista, Fiorello ha cercato di dar voce ai veri pensieri di Sinner, immaginandoli decisamente meno gentili ed educati rispetto alle frasi pronunciate in conferenza stampa. "Questi mangiabaguette mi hanno fatto giocare alle 12 con il sole a picco, hai mai visto in passato un numero 1 al mondo Federer, Djokovic, Nadal giocare a mezzogiorno?" ha chiesto il finto Sinner rivolgendosi a Biggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorello imita Sinner e attacca: "Mangiabaguette. Non fosse per il coccolone avrei vinto!"

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Fiorello risponde a Pucci e lo affonda definitivamente: «Pure gli pseudo comici rosicano!»

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