L’Unione Europea ha stabilito una scadenza per contrastare le querele temerarie, ma l’Italia non ha ancora adottato le misure necessarie. L’obiettivo dell’UE era di mettere fine a questa pratica entro una data precisa, ricordata come una di quelle da memorizzare prima di un esame. Finora, l’Italia non ha mostrato una rapida volontà di adeguarsi alle direttive europee in materia di tutela contro le querele temerarie.

Bruxelles ordina, Roma lascia scadere il termine - I cronisti aspettano, gli avvocati fatturano e il calendario corre più veloce dei decreti - L’Unione Europea aveva fissato una data precisa. Una di quelle che perfino gli studenti ricordano la sera prima dell’esame. Il 7 maggio 2026. Entro quel giorno gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva anti-SLAPP-Strategic Lawsuits Against Public Participation (Tradotto: azioni giudiziarie strategiche contro la partecipazione pubblica), la norma nata per proteggere giornalisti, attivisti e cittadini dalle querele usate come arma di intimidazione. Ma cosa sono in concreto queste azioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Querele temerarie, l’Ue le spegne, l’Italia non ha fretta di adeguarsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Querele temerarie, tempo scaduto: l’Italia non ha recepito la direttiva Ue. Le associazioni scrivono a NordioLe associazioni hanno scritto al ministro della Giustizia per segnalare che l’Italia non ha ancora recepito la direttiva europea sulle querele...

Querele temerarie contro Altra Benevento: il GIP archivia tuttoIl giudice per le indagini preliminari ha deciso di archiviare le accuse di diffamazione mosse contro l’associazione Altra Benevento in relazione a...

Temi più discussi: Slapp: l'Italia ha il primato europeo per cause temerarie; Il Garante dà ragione a La Provincia Online: respinto il reclamo dell’ex assessore Coppola; Querele temerarie, il difficile equilibrio tra libertà di stampa e diritto alla reputazione.

Querele temerarie, il difficile equilibrio tra libertà di stampa e diritto alla reputazioneQuerele temerarie, libertà di stampa e tutela della reputazione: il dibattito sulle SLAPP divide giuristi e politica. Un’analisi tra direttiva UE, diritto di cronaca, responsabilità dell’informazione ... tag24.it

La Camera recepisce la direttiva Ue sulle querele temerarieLa Camera ha approvato a maggioranza l'articolo che delega al governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per recepire la direttiva europea sulle querele temerarie, mettendo nero su bianco ... ansa.it