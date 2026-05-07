Querele temerarie tempo scaduto | l’Italia non ha recepito la direttiva Ue Le associazioni scrivono a Nordio

Le associazioni hanno scritto al ministro della Giustizia per segnalare che l’Italia non ha ancora recepito la direttiva europea sulle querele temerarie, nonostante il termine stabilito sia ormai passato. La direttiva mira a tutelare le persone da denunce infondate e abusive, ma il Paese si trova in ritardo rispetto alle scadenze indicate dall’Unione Europea. La questione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale.

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Tempo scaduto, l’Italia è ufficialmente in ritardo nel recepimento della direttiva Ue contro le querele temerarie. Non solo la proposta del governo si limita a recepire le indicazioni sui soli casi transfrontalieri senza prevedere ulteriori protezioni, ma neppure viene rispettato il termine dei due anni richiesto dall’Unione europea. La cosiddetta legge Daphne, in memoria della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia al momento viene ignorata dalle istituzioni italiane. Per questo CASE Italia – gruppo di lavoro di 17 organizzazioni della società civile (da Osservatorio Balcani Caucaso a The Godd Lobby e Amnesty International) – ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Querele temerarie, tempo scaduto: l’Italia non ha recepito la direttiva Ue. Le associazioni scrivono a Nordio Notizie correlate Libertà d’informazione, delegazione per il monitoraggio di nuovo ignorata dal governo. Rai, querele temerarie e spionaggio: le raccomandazioniSono ritornati in Italia dopo due anni per parlare dello stato della libertà di informazione nel Paese e, di nuovo, il governo ha preferito non... Nordio snobba la direttiva Ue: “L’abuso d’ufficio non tornerà, contro la corruzione abbiamo già 17 reati”“La risposta sulla reintroduzione del reato di abuso d’ufficio è nettamente negativa“. Tutti gli aggiornamenti La Camera recepisce la direttiva Ue sulle querele temerarieLa Camera ha approvato a maggioranza l'articolo che delega al governo l'adozione di uno o più decreti legislativi per recepire la direttiva europea sulle querele temerarie, mettendo nero su bianco ... ansa.it Querele temerarie, il 25 aprile del Partito RadicaleUn saluto agli ascoltatori di radio radicale in questo spazio parliamo di querele temerarie della manifestazione del venticinque aprile promossa dal ito radicale proprio su questo tema che cosa sono ... radioradicale.it