Il 9 febbraio 1849 segna la fine della Repubblica Romana, con l’esercito francese che occupa la città e mette fine al governo temporaneo. Le truppe francesi entrano nel centro storico, arrestando molti insorti e restaurando il potere pontificio. La caduta della repubblica provoca una serie di rappresaglie e deportazioni tra i sostenitori. La data rappresenta il momento conclusivo di un tentativo di autonomia e di rivoluzione, durato circa cinque mesi.

Arriva finalmente in libreria, grazie alla fiducia dell’editore Massimo Foschi, della libreria Mondadori, che ha creduto nel progetto, il nuovo saggio storico di Massimo Merendi e Alessandra Ascari Raccagni: ‘IX febbraio 1849 la Repubblica Romana. Un canto di libertà’. Un volumetto agile ma estremamente denso, suddiviso in 30 capitoli, che ripercorre l’epopea rivoluzionaria che nel 1848 incendiò l’Europa fino alla proclamazione della Repubblica e alla sua caduta il 4 luglio 1849 sotto i colpi dell’esercito francese. Il testo è un accurato excursus ricco di notizie storiche, integrato dal testo integrale della Costituzione e dall’elenco dei caduti romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quel 9 febbraio 1849. Repubblica Romana: storia di un ideale

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Battaglia di Azio –Parte 2 La Fine della Repubblica Romana | Ottaviano Distrugge Antonio

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