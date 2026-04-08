Matteo Renzi è stato visto partecipare a un pranzo con Theo Kyriakou, nuovo editore di Repubblica, e Mirja Cartia d’Asero, recentemente entrata nel gruppo editoriale dopo aver lavorato al Sole 24 Ore. L’evento, molto riservato, si è svolto in un contesto esclusivo con la presenza di circa dieci invitati, tra cui alcune persone considerate figure di rilievo nel mondo dell’informazione.

Che ci faceva Matteo Renzi a pranzo con il nuovo editore di Repubblica, l’imprenditore greco Theo Kyriakou, e Mirja Cartia d’Asero, fresca ad del gruppo ed ex Sole 24 Ore? Al banchetto, riservatissimo e molto esclusivo, erano presenti almeno una decina di altri invitati vip. Tra una pietanza e l’altra, si è parlato ovviamente anche del futuro del quotidiano che, nelle intenzioni del greco, non cambierà linea editoriale. Per il momento non sono previsti nemmeno tagli alla redazione anche se lo stesso Kyriakou ha ammesso che il numero dei giornalisti e dipendenti è poco sostenibile rispetto agli attuali fatturati. Vedremo. Renzi non si sarebbe limitato al pranzo ma avrebbe poi organizzato un incontro tra l’amico Kyriakou e la famiglia Angelucci, editori di Libero, Tempo e Giornale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’agenda romana di Renzi e il patron di Repubblica Kyriakou

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