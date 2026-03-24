Gino Paoli ha sempre espresso pubblicamente la sua ammirazione politica per Beppe Grillo. Recentemente, Grillo ha espresso dolore per la scomparsa di Paoli, che chiamava affettuosamente “Ginelli”. L’articolo pubblicato da Il Difforme approfondisce il rapporto tra i due, evidenziando come il loro legame sia nato da un comune ideale politico e condiviso nel tempo.

“E’ partito per far qualcosa per cambiare il mondo, per i suoi figli. L’unico rimprovero che gli faccio è che queste cose si fanno a 18 anni, non a 70”, così parlava nel 2019Gino Paoli di Beppe Grillo.Il legame che li univa era fondato su una grande stima reciproca, ma ancor di più dallo stesso credo politico. Da sempreGino Paoli ha militato nella sinistra italianae quando Beppe Grillo nel 2005 si è iniziato a fare avanti da un punto di vista politico per poi dare vita al partito nel 2009, il cantante ha mostrato sin da subito una certa simpatia nei suoi confronti. Ha apprezzato molto il suo impegno da questo punto di vista, anche se avrebbe preferito che fosse nato prima, reputandolo “troppo vecchio” per questa militanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli e Beppe Grillo: quella stima e quel legame nati dallo stesso ideale

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