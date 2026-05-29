Giacomo Tamburello, arrestato ieri con l’accusa di aver riciclato denaro proveniente dal traffico di droga dagli anni ’80, ha parlato con i magistrati. Il suo figlio, che lavora come broker, sarà estradato dalla Spagna. Tamburello è ritenuto coinvolto in attività criminali legate a Matteo Messina Denaro e avrebbe reinvestito i proventi illeciti in diverse società.

Parla con i magistrati Giacomo Tamburello, il narcotrafficante di Campobello di Mazara arrestato ieri con l'accusa di avere reinvestito il fiume di denaro accumulato col commercio di droga, fin dagli anni '80, in società con Matteo Messina Denaro. Tamburello è comparso davanti al gip Antonella Consiglio per l' interrogatorio di garanzia e ha risposto alle domande dei pubblici ministeri. Il figlio Luca arrestato in Spagna Il figlio Luca, finito in carcere in Spagna insieme alla madre con le medesime accuse, si presenterà nei prossimi giorni davanti al giudice iberico che dovrà convalidare il suo arresto. L'inizio di un lungo iter per l' estradizione che finirà per riportarlo in Sicilia, la terra dei genitori, umili origini e una lunghissima carriera criminale nel traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giacomo Tamburello, il narcotrafficante di Messina Denaro parla con i magistrati: il figlio broker verrà estradato dalla Spagna

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Arrestato fedelissimo di Matteo Messina Denaro: sequestrati beni per 200 milioni

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