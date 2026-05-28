Palermo trovato tesoro della droga di Messina Denaro | maxi sequestro di oltre €200mln affari illeciti da Svizzera a Spagna

Notizia in breve

Sequestrati oltre 200 milioni di euro durante un'operazione internazionale della procura di Palermo. Il denaro, presumibilmente parte di un patrimonio legato a Messina Denaro, deriva da traffico di droga e investimenti illeciti in Svizzera e Spagna. La confisca riguarda un vasto patrimonio legato a operazioni di narcotraffico e reinvestimenti all’estero. L’indagine coinvolge diverse nazioni e rappresenta uno dei più grandi sequestri di denaro di questo tipo.