Palermo trovato tesoro della droga di Messina Denaro | maxi sequestro di oltre €200mln affari illeciti da Svizzera a Spagna
Sequestrati oltre 200 milioni di euro durante un'operazione internazionale della procura di Palermo. Il denaro, presumibilmente parte di un patrimonio legato a Messina Denaro, deriva da traffico di droga e investimenti illeciti in Svizzera e Spagna. La confisca riguarda un vasto patrimonio legato a operazioni di narcotraffico e reinvestimenti all’estero. L’indagine coinvolge diverse nazioni e rappresenta uno dei più grandi sequestri di denaro di questo tipo.
Maxi operazione internazionale della Direzione distrettuale antimafia di Palermo: gli oltre 200 milioni sequestrati (probabilmente solo una parte dell'enorme patrimonio di Messina Denaro) provenivano da operazioni di narcotraffico e reinvestimenti in mezzo mondo. Coinvolti, tra i vari Paesi, anche l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trovato il tesoro della DROGA di MESSINA DENARO, sequestri per 200 milioni e tre arresti
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