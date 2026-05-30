Durante la rassegna cinematografica “QUEER PICTURES Fotogrammi di storie LGBTQIA+” alle Terme di Caracalla, sono stati proiettati diversi film dedicati a tematiche di genere e identità. La manifestazione si concentra su storie di corpi e identità, con un focus sulle esperienze LGBTQIA+. La rassegna si svolge in un contesto di cinema d’autore e coinvolge pubblico e registi interessati a queste tematiche.

Cosa: Rassegna cinematografica d’autore “QUEER PICTURES Fotogrammi di storie LGBTQIA+” dedicata ai corpi e alle identità. Dove e Quando: Terme di Caracalla all’interno della Pride Croisette di Roma, tutti i giorni alle ore 21:00 dal 1 al 17 giugno 2026. Perché: Per esplorare attraverso il grande schermo le trasformazioni della nostra società, coniugando spettacolo, pensiero contemporaneo e diritti civili. Il ritorno di Queer Pictures a Caracalla. La suggestiva cornice storica delle Terme di Caracalla si prepara ad accogliere nuovamente la magia della settima arte, trasformandosi in uno dei più importanti cuori pulsanti dell’estate aggregativa e culturale capitolina. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Queer Pictures 2026: il cinema alle Terme di Caracalla

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