L’evento #Bike4Fun si svolge alle Terme di Caracalla ed è promosso dall’ASL Roma 1. La manifestazione, che non prevede competizioni, prevede percorsi in bicicletta e momenti dedicati alla prevenzione sanitaria. Durante l’evento vengono offerti servizi di screening e controlli medici gratuiti rivolti ai partecipanti. La giornata si concentra sulla sensibilizzazione alla salute attraverso un’attività all’aperto aperta a tutti.

Cosa: #Bike4Fun, la “pedalata del dono e dei donatori”, un evento ecologico non competitivo con attività di screening e prevenzione sanitaria.. Dove e Quando: Roma, presso le Terme di Caracalla; il 25 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.. Perché: Promuovere il benessere attraverso lo sport e offrire servizi sanitari gratuiti di prossimità per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della solidarietà.. Il prossimo 25 aprile la Capitale si tinge di verde e di salute. In una giornata carica di significati per la nazione, Roma sceglie di celebrare anche il benessere fisico e la solidarietà collettiva attraverso #Bike4Fun, la manifestazione ribattezzata la “pedalata del dono e dei donatori”.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - #Bike4Fun: l’ASL Roma 1 e la prevenzione alle Terme di Caracalla

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